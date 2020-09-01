شكرا لمتابعة خبر عن شكاوى وانسحابات من المدارس الأهلية بسبب تخفيضات وهمية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

شهدت المدارس الأهلية شكاوى وانسحابات بسبب تخفيضات وهمية، حيث رفعت المدارس رسوم الكتب وبعدها أعلنوا عن تخفيض ففي الأمر الواقع ليس هناك تخفيضات.

وقال أحد أولياء الأمور لقناة " الإخبارية " إن بعض المدارس تخلت عن رسوم رياض الأطفال وبالرغم من ذلك شهدت المدارس الأهلية تراجع في عدد المسجلين في المدارس الأهلية.

وكان عدد من المعلمين في إحدى المدارس الأهلية بجدة، قد كشفوا عن معاناتهم وحرمانهم من تسلم راتبهم.