السعودية: سبب وفاة الشيخ أبو غازي الشمري

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، خبر وفاة الداعية والشيخ أبو غازي الشمري في أحد مشافي العاصمة الرياض إثر تهور صحته أثر اصابته بفيروس كورونا .

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشيخ أبو غازي الشمري يعتبر من الشخصيات الدعوية والذي يسعى دائمًا لتقديم المعلومات والنصائح الدينية والدعوية لجميع المسلمين في المملكة، حيث ساهم في تعزيز التواصل وكذلك الإجابة على العديد من الأسئلة التي تشرح ما يسعى الفكر الديني الذي يسعى الإنسان للوصول إليه في الحياة.

ويبحث عدد من الجمهور عن سبب وفاة الشيخ أبو غازي الشمري بعدما تصدر التريند، وهو مواطن سعودي استطاع العمل في مجالات عديدة متنوعة ساهمت في تطوير الأداء المعلوماتي والفكري له بشكل عام

وخاصة أنه قدم إنجازاً حقيقياً في الفكرة الأساسية للعرض، والذي يتضمن مختلف المستجدات في المملكة بشكل عام، يمكن القول إنه استطاع العمل على تقديم سلسلة بالإضافة إلى نموذج جديد وفريد ​​للدعوة الإسلامية.

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وتحقيق العدالة العامة التي ساعدت في تطوير أدائه في مجمل عمله، حيث تخصص في العلوم القانونية وتمكن من الالتحاق بالعمل في وزارة الأوقاف في المملكة.

وشارك معها في العديد من الخطب التي يلقيها في المساجد وكذلك اللقاءات الدينية، وتصدرت أنباء وفاته اليوم العديد من الصحف الإعلامية، وكذلك صفحات الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى حد كبير.

أشار البعض إلى أن سبب الوفاة كان نتيجة وباء فيروس كورونا الذي تسبب له بوعكة صحية شديدة ومضاعفات تنفسية له، وأعلن عن وفاته، كما نعته العديد من الشخصيات الداعية والناشطين على صفحات التواصل.

وتفرض السلطات في المملكة العربية السعودية منذ تفشي فيروس كورونا حظر التجول لمنع تفشي الوباء في كافة أرجاء مدن السعودية، حيث شهدت إغلاقات مستمرة بناء على توصيات وزارة الصحة.

