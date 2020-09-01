شرطة الشرقية: ضبطنا 3 متهمين بحيازة 420 شريحة و26 جهاز جوال

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على 3 أشخاص؛ (مواطن، ومقيمين من الجنسية المصرية) في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد أن جعلوا من مقر إقامتهم وكرًا للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها لأشخاصٍ آخرين.

وأوضح الحساب الرسمي للأمن العام على موقع «تويتر» أنه تمَّ ضبط بحوزتهم 420 شريحة لعدد من شركات الاتصالات المحلية، و26 جهاز جوال و7 أجهزة قارئ للبصمة، و1672 بطاقة إعادة شحن، بالإضافة لمبلغ 77.851 ريال، وأشار إلى أنه تمَّ إيقافهم جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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