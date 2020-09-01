وفاة الداعية عبدالله غازي الشمري بفيروس كورونا في الدمام

توفي، اليوم الثلاثاء، الداعية عبدالله غازي الشمري في مدينة الدمام، بعد تدهور صحته نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ونعى عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي، وفاة الداعية ودشّنوا هاشتاقًا يحمل اسمه وتصدر التريند السعودي خلال الساعات الأخيرة .

كما نشروا مقطع فيديو سجله الداعية الراحل وهو على سرير المرض يتحدَّث عن إصابته بفيروس كورونا، موجهًا رسالة عن الرضا بقضاء الله قال فيها: «جاني خمول في الجسم، وتعب وإرهاق فدخلت المستشفى، وضعوا لي أكسجين ومغذيات وأخذوا مسحة وقالوا لي بتيجي النتيجة بعد 3 أيام».

واستكمل «ادعوا الله بالشفاء لمرضى المسلمين أجمعين، نسبة الشفاء من كورونا 99% شيء مفرح، ما ييجي من الله حيَّاه الله، وهذا كله من عند الله».