وزارة الصحة تعلن آخر حصيلة للتعافي من كورونا بالمحافظات والمدن

تصدّرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، مسجلةً شفاء 51 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 291514 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة الفيروس، وحتى الآن.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 45حالة، وتم تعافي (36 في مكة المكرمة 35 في حائل 35 في جدة 25 في أبو عريش 20 في تبوك 19 في بيش 18 في الطائف 16 في حفر الباطن 15 في الدمام 13 في أبها 13 في نجران 13 في القوز 13 في صامطة 12 في جازان 12 في الظهران 12 في صبيا 11 في سراة عبيدة 10 في الحرجة 10 في بقيق).

كما تعافى (9 في العيدابي 9 في قلوة 9 في فيفا 9 في البشائر 8 في خميس مشيط 8 في الهفوف 8 في الزل في 8 في بللسمر 7 في النعيرية 6 في المجمعة 6 في ينبع 6 في وادي الدواسر 6 في المبرز 5 في رفائع الجمش 5 في الجبيل 5 في القطيف 5 في أحد المسارحة 5 في شرورة 4 في الموسم 4 في بريدة 4 في القريات 4 في الغزاله 4 في البجادية 4 في خيبر 4 في القنفذة 4 في بلجرشي 4 في ليلى 4 في القويعية).

في حين تعافى (3 في خباش 3 في ثول 3 في تنومة 3 في الشنان 3 في عفيف 3 في الخبر 3 في عنيزة 3 في مليجة 3 في سبت العلاية 3 في الكامل 3 في ظهران الجنوب 3 في طبرجل 3 في بقعاء 3 في السليل 3 في الخرج 3 في الجفر 2 في الطوال 2 في عقلة الصقور 2 في الدرب 2 في عرعر 2 في الدوادمي 2 في محايل 2 في قيا 2 في القيصومة 2 في حوطة بني تميم 2 في الليث 2 في أملج 2 في تيماء 2 في ضبا 2 في شقراء 2 في البكيرية 2 في الخفجي 2 في العيص 2 في المظيلف 2 في قرية العليا 2 في راس تنورة ).

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وأخيرًا تعافى (1 في الشعبة 1 في القوارة 1 في النبهانية 1 في حوطة سدير 1 في أحد رفيدة 1 في سكاكا 1 في الباحة 1 في بيشة 1 في رابغ 1 في القحمة 1 في نمرة 1 في الشملي 1 في ضرية 1 في المخواة 1 في عيون الجواء 1 في البدائع 1 في العيون 1 في الحناكية 1 في حريملاء 1 في العويقيلة 1 في تثليث 1 في النماص 1 في العقيق 1 في تربة 1 في تمير 1 في المذنب 1 في الدرعية 1 في ضمد 1 في الريث 1 في رجال ألمع 1 في الحرث 1 في ساجر).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 718 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 291514 حالة.

وأوضحت «الصحة» أنه تم تسجيل 898 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 316670 حالة، كما تم تسجيل 32 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 3929 حالة.

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