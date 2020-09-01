ملك البحرين لجاريد كوشنر: السعودية مفتاح استقرار الخليج

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية، إنَّ الملك حمد بن عيسى آل خليفة أبلغ جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء بأنَّ الاستقرار في منطقة الخليج يعتمد في جميع المواقف على السعودية.

وقال، «إنَّ الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد، في جميع المواقف، على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وإننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة».

وبحث ملك البحرين مع كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، مجالات التعاون الثنائي بين البحرين والولايات المتحدة.

كما أشاد ملك البحرين بالمواقف التاريخية الثابتة للإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية ومساعيها الحثيثة للوصول إلى حلّ عادل وشامل يضمن نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم في المنطقة.