وزارة الصحة تعلن المدن والمحافظات الأعلى والأقل إصابة بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات، اليوم الثلاثاء، 898 إصابة.

وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 81 إصابة جديدة، وحلّت جدة في المرتبة الثانية بـ72 حالة، فيما تم تسجيل 50 ( في المدينة المنورة 46 في الهفوف 46 في الرياض 42 في الطائف 33 في المبرز 30 في حائل 25 في حفر الباطن 23 في نجران 21 في الدمام 19 في الخبر 16 في جازان 15 في الجبيل 15 في الظهران 15 في شرورة 14 في تبوك 13 في خميس مشيط 13 في رابغ 13 في القنفذة).

كما تم تسجيل 12 في بريدة 12 في القطيف 10 في بيشة 10 في النعيرية 9 في ينبع 9 في الليث 8 في عنيزة 8 في المخواة 8 في عيون الجواء 8 في بلجرشي 8 في الخفجي 7 في الحرجة 7 في عرعر 7 في الرس 7 في صبيا 6 في خليص 6 في البرك 6 في أبها 6 في أبوعريش 6 في بقيق 6 في أحد المسارحة 5 في الأسياح 5 في القحمة 5 في محايل 5 في النماص 5 في بللسمر 4 في البدائع 4 في المذنب 4 في الحجرة 4 في أضم).

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أيضًا، تم تسجيل (3 في العيدابي 3 في مليجة 3 في رنية 3 في بيش 3 في راس تنورة 2 في الموسم 2 في القوارة 2 في بارق 2 في الخرمة 2 في البدع 2 في قصيباء 2 في حوطة بني تميم 2 في خيبر 2 في صامطة 2 في تربة 2 في المظيلف 2 في بني حسن 2 في الخرج 2 في ميسان 2 في وادي الدواسر 2 في ثريبان 2 في القريع 2 في الجفر).

وأخيرًا، تم تسجيل (1 في الطوال 1 في رفائع الجمش 1 في ثول 1 في الذيبية 1 في عقلة الصقور 1 في المضة 1 في أحد رفيدة 1 في العارضة 1 في سكاكا 1 في الباحة 1 في عفيف 1 في المجمعة 1 في المحاني 1 في الدلم 1 في الدوادمي 1 في الزل في 1 في الكامل 1 في السليمي 1 في البجادية 1 في القيصومة 1 في رياض الخبراء 1 في الأرطاوية 1 في ضرما 1 في حريملاء 1 في ظهران الجنوب 1 في تثليث 1 في ضبا 1 في رفحا 1 في ليلى 1 في القويعية 1 في شقراء 1 في العيص 1 في مرات 1 في قرية العليا 1 في سيهات 1 في وثيلان 1 في الفرشة 1 في البشائر).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، تسجيل 718 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 291514 حالة، وأوضحت «الصحة» أنه تم تسجيل 898 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 316670 حالة، كما تم تسجيل 32 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 3929 حالة.