«الجوازات السعودية»: استمرار تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، أنه تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مشيرة إلى استمرار مرور الحالات الإنسانية والاستثنائية، وذلك بعد استفسار أحد المقيمين، قائلًا: «لو سمحتم متى تفتحون المنافذ البرية».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»، قائلًا: «تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية».

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