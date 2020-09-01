مرور الحالات الإنسانية والاستثنائية..
أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، أنه تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مشيرة إلى استمرار مرور الحالات الإنسانية والاستثنائية، وذلك بعد استفسار أحد المقيمين، قائلًا: «لو سمحتم متى تفتحون المنافذ البرية».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»، قائلًا: «تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية».
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. متحدث الجوازات يعلن تفاصيل جديدة حول العودة عبر المنافذ البرية
الجوازات: 7 خطوات لطلب قدوم المرافقين غير السعوديين عبر المنافذ البرية
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات السعودية»: استمرار تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.