صور تسجل لقاء سفير السعودية بملك الأردن في عمان

«السديري» يعلق على الاستقبال..
التقى سفير المملكة العربية السعودية، نايف بن بندر السديري، بملك الأردن عبدالله بن الحسين، اليوم الثلاثاء، لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال نايف بن بندر عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «تشرفت اليوم بلقاء جلالة الملك عبدالله بن حسين حفظه الله، واستمعت لتوجيهات جلالته لما يخدم ويعزز العلاقات الراسخة بين المملكتين الشقيقتين».
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