كان يسير بسرعة جنونية على الطريق..

تفاعل المرور السعودي، مع مقطع فيديو متداول عبر موقع «تويتر» لسائق صهريج بترول، كان يسير بسرعة جنونية؛ حيث تجاوز شاحنتين على طريق بيشة. وقال الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر»: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط المخالف وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، يسعدنا تواصلكم». اقرأ أيضًا: «المرور» يعلن الرسوم الخاصة بالتراخيص ونقل ملكية المركبات

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كانت هذه تفاصيل خبر مقطع فيديو يوثق تهور سائق صهريج بترول ببيشة.. و«المرور» يتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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