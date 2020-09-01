أكدت حرصها على سلامة المسافرين
أعلن مشروع قطار الحرمين تأجيل تشغيل القطار حتى إشعار آخر، وذلك حرصًا على سلامة المسافرين؛ نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها أنشطة النقل عالميًّا؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال المشروع، في بيان له اليوم الثلاثاء: إشارة إلى البيان الصادر عن إدارة مشروع قطار الحرمين السريع بتاريخ 31 مايو 2020، المتضمن تاريخ عودة التشغيل الذي سيكون في شهر سبتمبر، مع استغلال هذه الفترة لاستكمال الأعمال المتعلقة برفع الطاقة الاستيعابية التي تسير حسب المخطط له.
وأضاف البيان: بالنظر إلى استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها أنشطة النقل عالميًّا؛ بسبب فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحرصًا على سلامة المسافرين، فإن تشغيل رحلات قطار الحرمين سيؤجل حتى إشعار آخر.
وأكد البيان استمرار تقييم الوضع الوقائي الحالي بشكل دوري، والإعلان عن المستجدات عبر القنوات الرسمية الخاصة بقطار الحرمين السريع.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان رسمي من إدارة قطار الحرمين: تأجيل التشغيل حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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