بعد واقعة الطبيب المخالف.. 6 ضوابط لتصوير المرضى أو أجزاء من أجسامهم

أكد جمعية حماية المستهلك أنه يمنع تصوير المرضى أو أي جزء من أجسامهم، مشيرة إلى إمكانية فعل ذلك عند الضرورة ووفقًا لضوابط معينة، ونشر الحساب الرسمي لجمعية حماية المستهلك عبر موقع «تويتر» ضوابط تصوير المرضى والتي جاءت كالآتي:

1- أخذ إذن المريض أو من ينوب عنه قبل التصوير والتسجيل.

2- إخطار المريض بأهمية التصوير والغرض منه وكيف وأين يستخدم.

3- عدم ممارسة أي ضغط على المريض من أجل الحصول على التصوير.

4- حق المريض في سحب موافقته في جميع الحالات.

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5- عدم نشر الصور إلا بموافقة خطية مع عدم كشف هوية المريض أو ما يدل على شخصيته.

6- التأكد من أن التصوير يستخدم لأغراض ضرورية كالرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي.

ويأتي ذلك بعدما أصدر وزير الصحة قرارًا بوقف أحد الأطباء عن ممارسة المهنة، وذلك نتيجة قيامه بتجاوزات تخالف أخلاقيات المهنة؛ حيث يرجع السبب في قرار وزير الصحة إلى قيام هذا الطبيب، بتصوير مناطق حساسة للمرضى بعد إجراء عمليات التجميل لهم.

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لتصويره مناطق حساسة للمرضى بعد إجرائه عمليات تجميل لهم.. وزير الصحة يوقف طبيبًا عن مزاولة المهنة