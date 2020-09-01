هيئة الصحفيين بمكة تبحث الإعلام السعودي والاقتصاد النفطي



ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل 2020/9/6 لقاء عن بعد مع المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد سرور الصبان بعنوان: “الإعلام السعودي والاقتصاد النفطي“ ويدير اللقاء الإعلامي حاتم سعد العميري عبر تطبيق زووم. وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي أن هذا النشاط يأتي ضمن البرامج المتعددة لأنشطة فرع الهيئة بمكة المكرمة لتحقيق الأهداف العامة للهيئة ويتشرف الفرع بدعوة جميع الزملاء الإعلاميين والمهتمين بموضوع اللقاء، وأضاف الإحيوي أن المحاور الرئيسية والفرعية للقاء تتمثل في عدة نقاط منها: أهمية دور الإعلام السعودي في الاقتصاد النفطي، ويتفرع منه ثقافة نفطية محلية متواضعة، واقتصادات الطاقة غير مدرجة في المناهج السعودية ، وافتقارنا للحوارات والمؤتمرات الخاصة بالنفط والطاقة عموما، وغيرها من المحاور. محاور اللقاء أهمية دور الإعلام السعودي في الاقتصاد النفطي: - ثقافة نفطية محلية متواضعة. - اقتصادات الطاقة غير مدرجة في المناهج السعودية. - افتقارنا للحوارات والمؤتمرات الخاصة بالنفط والطاقة عموما. الإعلام السعودي النفطي واقع وتطلعات: - كيف نواجه الهجوم على المملكة من خلال وسائل إعلام مضللة. - اتهام المملكة بإشعال حرب أسعار النفط بينما أشعلها غيرنا. - لماذا الهجوم الدائم على منظمة أوبك على الرغم من دورها البناء في تحقيق استقرار أسواق النفط. تعزيز الثقافة النفطية بالمجتمع: - أرامكو كأكبر شركة نفط في العالم - رؤية 2030 والتحولات في صناعة النفط والغاز. - التحديات التي تواجه النفط في الأسواق العالمية، وذروة الطلب على النفط. كما أنه وللراغبين بشهادات مشاركة التسجيل في الرابط الذي سيتم عرضه خلال اللقاء.

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