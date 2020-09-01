5 مشاريع لتحسين جودة الحياة في الأحساء

كشف المتحدث الرسمي في برنامج جودة الحياة مزروع المزروع لـ«دوت الخليج» أمس، 5 مبادرات ومشاريع تستهدف تطوير القطاع السياحي، وتحسين جودة الحياة في الأحساء، وهي: افتتاح أول دار سينما في محافظة الأحساء الأسبوع الجاري، دعم الوجهات السياحية وتطويرها في واحة الأحساء، دعم وتطوير ميناء العقير التاريخي، دعم وتطوير بحيرة الأصفر، تفعيل وتطوير المنشآت الرياضية ، وتهيئتها لحضور العائلات، والتي تستهدف مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وأكد المزروع لـ«دوت الخليج»، تستفيد كافة مناطق المملكة، ومنها محافظة الأحساء، من عدة مبادرات ومشاريع تستهدف تطوير القطاع السياحي، وتحسين جودة الحياة، ومن ضمنها تطوير واحات المسافرين، وإقامة الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية، ومبادرات تحفيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في تطوير جودة الحياة.

محمية بحيرة الأصفر

تقع في العمران شرق الأحساء، وتعتبر أكبر تجمع مائي في منطقة الخليج، وهي الوحيدة في المملكة من نوعها والتي تعيش فيها حياة فطرية متكاملة، وكانت تسمى سابقاً ببحيرة هجر.

ميناء العقير التاريخي

أقدم ميناء بحري في السعودية، ويبعد 65 كيلومترا عن مدينة الهفوف، وسمي بالعقير أو العجير كما يسميه أهالي الأحساء نسبة إلى اسم قبيلـة عجير التي سكنت المنطقة خلال الألف الأول قبل الميلاد.

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واحة الأحساء

أكبر واحات المملكة، وتمتد على مساحة 16 ألف هكتار، تضم الواحة بين جنباتها أكثر من مليوني نخلة، وتُعدّ من أكبر واحات النخيل الطبيعية في العالم، وخامس موقع سعودي ينضم إلى قائمة مواقع التراث العالمي الإنساني لليونسكو.

مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

وتضم الإستاد الرياضي (ملعب كرة القدم ومضمار ألعاب القوى وملحقاته)، ويتسع الملعب لـ 26 ألف متفرج، ومبنى بيوت الشباب وملحقاته، صالة سباحة مغطاة، صالة للألعاب الرياضية مغطاة وملحقاتها، ساحات الملاعب الخارجية المضاءة، ملعب رديف مزروع بالعشب الطبيعي.