عقد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان اجتماعا مع رؤساء البلديات التابعة للأمانة، وبحث الاجتماع نتائج زيارة أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز لبعض مشاريع البلديات (القريات، دومة الجندل، طبرجل، صوير)، كما تمت مناقشة مؤشرات الأداء، واستلام الطرق والجسور بين البلديات ووزارة النقل، والأعمال التي تتم على بعض الطرق، إلى جانب المشاريع النوعية التي تعتزم البلديات تدشينها ووضع حجر الأساس لها. كما ناقش الاجتماع الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني التسعين للمملكة. وأكد المهندس الشرعان خلال الاجتماع أهمية طرح الفرص الاستثمارية المتوفرة للمؤسسات والمستثمرين، كما شدد على متابعة التعديات وعدم التهاون في ذلك والرفع بما يتم حيال ذلك، ومواصلة أعمال تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية، وكذلك الارتقاء بالخدمات ومؤشرات الأداء، إلى جانب تكثيف الرقابة ومتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية كافة، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات أمير منطقة الجوف، ومتابعة الشؤون البلدية والقروية، وتحقيقا لأهداف رؤية 2030 في القطاع البلدي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمين الجوف يناقش المشروعات مع رؤساء البلديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.