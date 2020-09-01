السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا



كيب تاون 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

سجلت جنوب أفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 1985 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة بجنوب أفريقيا في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 627.000 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14149 حالة وفاة.

// انتهى //

19:45ت م

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كيب تاون 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 1985 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و121 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة بجنوب أفريقيا في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 627.000 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14149 حالة وفاة.// انتهى //19:45ت م0218

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