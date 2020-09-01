السعودية اليوم / ارتفاع قياسي لمستوى النيل في السودان بسبب الفيضانات



جنيف 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" أن الأمطار الغزيرة ومعظمها في إثيوبيا تسببت في فيضانات شديدة في السودان حيث وصل مستوى ارتفاع نهر النيل إلى ١٧،٥ مترا، وهو أعلى مستوى منذ مئة عام .

وأوضح المتحدث باسم المكتب ينس ليركه أن أكثر من ٢١ ألف شخص تضرروا من الفيضانات في الخرطوم وحدها، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وبلغ عدد المتضررين حتى ٢٥ أغسطس أكثر من ٣٨٠ ألف شخص ولقي ٩٠ مصرعهم, كما تلوث ألفا مصدر للمياه وتوقف عن العمل .

من جانب آخر أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شعبيا مانتو أن الفيضانات في السودان بما فيها الخرطوم وأم درمان أثرت على الآلاف من النازحين داخليًا، وتعرضت المنازل والمباني المجتمعية للدمار والأضرار .

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19:43ت م

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