السعودية اليوم / إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الرمادي غرب العراق



بغداد 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

أصيب ثلاثة أشخاص بينهم رجل أمن بجروح بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الرمادي, مركز محافظة الأنبار غرب العراق اليوم .

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أن السيارة المفخخه انفجرت في الحي الصناعي بمدينة الرمادي, مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم منتسب لإحدى الجهات الأمنية بجروح.

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19:37ت م

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