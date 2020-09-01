السعودية اليوم / "الإرشاد من أجلكم" .. يستهدف أمهات الطالبات في لقاء افتراضي بتعليم ينبع



ينبع 13محرم 1442هـ الموافق 01سبتمبر 2020م واس

نفذ قسم إرشاد الطالبات بتعليم ينبع اليوم، اللقاء الافتراضي لأمهات الطالبات بعنوان " الإرشاد من أجلكم" ، وجاء اللقاء الذي أعدهُ وقدمه عدد من رئيسات ومشرفات الأقسام بتعليم المحافظة، بهدف تقديم الشروحات والاستفسارات عن دخول منصة مدرستي وذلك عبر الانضمام لمجموعة الواتس اب الخاصة باللقاء.

وأوضحت رئيسة قسم إرشاد الطالبات بتعليم ينبع سميرة عبده أن القسم يسعى من خلال هذا اللقاء إلى الدعم وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة التي تعتمد على الإدراك الحقيقي أن الوالدين والمعلم قادرون على المشاركة التكاملية من أجل تحقيق تعليم أفضل .

وأضافت أن اللقاء اشتمل على عدة محاور تضمنت : تقديم شروحات واستفسارات حول منصة " مدرستي" وتطبيق تيمز، توضيح خطوات النجاح في التعليم عن بعد من خلال استثمار ميول الطالبات نحو التكنولوجيا وتشجيعهم على الدراسة، إبراز دور الأسرة في الإرشاد وقت الأزمات والدعم النفسي للأبناء واطلاعهن على أهم النصائح لمتابعة الاستقرار النفسي والابتعاد عن التوتر والقلق والتكيف الإيجابي للطلبة وأسرهم ، تسليط الضوء على دور وحدة الخدمات الإرشادية في التعليم عن بعد والأمن السيبراني فيما يتعلق بأهمية الحذر من الخروقات وحماية البيانات لمنع التعرض للتهكير والحفاظ على المواد والخصوصية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والاستشارات للطلبة وأولياء الأمور .

// انتهى //

19:32ت م

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