شكرا لقرائتكم خبر عن "آل جابر" يبحث آلية تسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" مع سفير أمريكا باليمن والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تنفيذ آلية تسريع تنفيذ "اتفاق الرياض " لتعزيز الامن والاستقرار في اليمن،ودعم جهود المبعوث الأممي الى اليمن.
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