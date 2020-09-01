شكرا لقرائتكم خبر عن "آل جابر" يبحث آلية تسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" مع سفير أمريكا باليمن والان نبدء بالتفاصيل

ألتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر ،في الرياض مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هينزل .

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تنفيذ آلية تسريع تنفيذ "اتفاق الرياض " لتعزيز الامن والاستقرار في اليمن،ودعم جهود المبعوث الأممي الى اليمن.