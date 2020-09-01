شكرا لقرائتكم فيديو.. ارتفاع السجلات التجارية النسائية 49 % رغم التحذيرات من التستر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-01 فيديو.. ارتفاع السجلات التجارية النسائية 49 % رغم التحذيرات من التستر متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements تستخدم السجلات التجارية النسائية في عمليات التستر التجاري على نطاق واسع؛ بسبب ضعف الوعي بالأنظمة التي تجرم التستر بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة للتوعية بالتستر والتحذير منه. عدد السجلات التجارية النسائية: وبحسب بيانات وزارة التجارة ارتفعت السجلات النسائية الصادرة بنهاية العامة الماضي بنسبة 49%؛ ليترفع بذلك إجمالي عدد السجلات النسائية إلى أكثر من 336 ألف سجل.



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