2020-09-01

التعليم: لا تشاركوا بيانات منصة مدرستي مع محتالين يطلبون مبالغ مالية للتسجيل

متابعات الخليج 365- الجوهرة سعد- الرياض

حذرت وزارة التعليم أولياء الأمور من إعلانات ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي، التي تزعم التسجيل في منصة مدرستي داعية إلى عدم إرسال معلومات الدخول وكلمة المرور ورقم الجوال الخاص المسجل في نظام نور بغرض تفعيل حسابات الأبناء في المنصة مقابل مادي.

طريقة تفعيل منصة مدرستي:

وتؤكد وزارة التعليم على أهمية الحذر وعدم التعامل مع هذه الرسائل وعدم مشاركة المعلومات السرية الخاصة بالتسجيل في منصة مدرستي مطلقًا.

وأوضحت الوزارة أن طريقة تفعيل منصة مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:

* التسجيل في منصة “توكلنا”.

* إدخال رقم الهوية أو الإقامة.

* إدخال كلمة المرور واسم المستخدم.

* ثم الضغط على التالي.

* كتابة الرمز المرئي.

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* كتابة رمز التحقق الذي تم إرساله إلى الجوال المُسجل في نظام “أبشر”.

* ومن ثم الدخول لمنصة “مدرستي” من الصفحة الرئيسية.

* اختيار تسجيل الدخول.

* الضغط على حساب “ميكروسوفت”.

* بعد ذلك كتابة الإيميل المخصص للدخول.

* الضغط على التالي.

* كتابة كلمة المرور.

* ومن ثم الضغط على تسجيل الدخول.

التواصل مع الوزارة:

ودعت الوزارة أولياء الأمور للتواصل مع الدعم الفني أو المدرسة للمساعدة في حال مواجهة مشكلة أثناء التسجيل، وعند الاشتباه بأي حادثة أو اختراق للحساب على منصة الاتصال مباشرة من خلال الرقم 920033988



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