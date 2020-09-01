شكرا لقرائتكم البيئة تصرف 164 مليون ريال لدعم صغار مربي الماشية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-01 البيئة تصرف 164 مليون ريال لدعم صغار مربي الماشية مجموع الدعم خلال عام واحد بلغ قرابة 1.12 مليار ريال متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن صرف الدورة الـ12 لدعم صغار مربي الماشية بقيمة 164 مليون ريال، وإيداعها في حسابات المستفيدين. Advertisements وأفادت البيئة أن مجموع الدعم خلال عام واحد بلغ ما يقارب 1.12 مليار ريال.



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