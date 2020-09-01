استشاري عيون للطلاب: مارسوا قاعدة 20-20-20 مع التعليم عن بعد

2020-09-01

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري طب وجراحة العيون الدكتور حسن الزهراني، طلاب وطالبات المدارس الذين يتابعون التعليم عن بعد عبر أجهزة الحاسب بضرورة تطبيق قاعدة 20-20-20؛ وذلك تفاديًا للإصابة بجفاف العين والإجهاد البصري.

ما هي قاعدة 20-20-20؟

وأوضح في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365”، أن قاعدة 20-20-20 تنص على أنه كل 20 دقيقة لابد من النظر إلى شيء بعيد بـ٦ أمتار، لمدة 20 ثانية، إذ يساعد ذلك على تغير البعد البؤري لعدسة العين، وضرورة الرمش عدة مرات في الدقيقة لترطيب العين، كما يجب في فترة الاستراحات المشي داخل البيت قليلًا لتنشيط الدورة الدموية.

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إجهاد العين في التعليم عن بعد:

وبين الدكتور الزهراني، أن هناك تقريرًا جديدًا صادرًا عن الجمعية الأمريكية للإبصار كشف عن تعرض الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الالكترونية مثل الموبايل والتابلت والكمبيوتر وغيرها إلى أضرار بالغة في العين، إذ أوضح التقرير أن نحو 65% من الأفراد في المجتمعات يعانون من عوارض إجهاد العين الرقمية ومنها الجفاف، مغضب العينين، عدم وضوح الرؤية، تعب العين والرقبة وآلام الظهر، والصداع، بسبب التحديق في الشاشة الرقمية عبر استخدام كمبيوتر لوحي أو هاتف ذكي في الظلام.

التهابات العين وضعف عضلاتها:

وأضاف التقرير أن الأشعة الصادرة عن هذه الأجهزة، والتي تشكل خطرًا على صحة الإبصار، حيث تتسبب في حدوث أنواع مختلفة من الالتهابات في العين وضعف عضلاتها الناجم عن ارتفاع سطوع إضاءة شاشة هذه الأجهزة، إضافة إلى الإصابة بالرؤية المزدوجة ووجود غباش في الرؤية وعدم القدرة على تمييز الأشياء بشكل واضح فضلًا عن ظهور الهالات السوداء تحت العين وحدوث بعض الانتفاخات بها وإصابتها بالجفاف، وتغير لونها وميله إلى اللون الأحمر.

الكشف الطبي والعلاج:

ونصح الدكتور الزهراني، طلاب المدارس أثناء التعليم عن بعد بعدم تجاهل أي عوارض غير صحية في العيون مثل الحكة الشديدة والحساسية أو وجود التهابات أو جفاف، فكل هذه الأمور لابد أن تعالج حتى لا تتفاقم المشكلة.



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