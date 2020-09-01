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شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يزور منشأة نادي أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير الرياضة يزور منشأة نادي أبها
بعد تعثرها منذ سنوات
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
قام وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمنشأ نادي أبها المتعثرة منذ سنوات.
وزير الرياضة يزور نادي أبها:
واستمع سمو الوزير إلى شرح من مقاول المشروع، كما التقى مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أبها، وذلك في مقر منشأة النادي والاستماع إليهم والعقبات التي أخرت إنهاءها حتى الآن.
تأتي زيارة وزير الرياضة لمنطقة عسير بعد زيارة منطقة نجران وجازان دعمًا للحركة الرياضية بمناطق المملكة في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي والشبابي بالمملكة من القيادة الرشيدة.
الفيصل سعيد بتطور جازان:
وأعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عبر حسابه على “تويتر”، عن سعادته بالتطور الكبير الذي تشهده جازان، مشيدًا في الوقت ذاته بأفكار ومقترحات شباب وشابات المنطقة لتطوير النشاط، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
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