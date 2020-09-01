رابط الإستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة السعودية برقم الحساب

أصبح معرفة فاتورة الكهرباء داخل المملكة العربية من الأمور السهلة والمُتيسرة، حيث وفرت شركة الكهرباء السعودية موقع إلكتروني يُمكن لأي فرد مقيم داخل المملكة معرفة قيمة فاتورة الكهرباء التابعة له برقم الحساب أو برقم العداد وهذا لا يتطلب الذهاب إلى الشركة للإطلاع على قيمة الإستهلاك ودفع الفاتورة، كما يمكن للمستعلم التقدم بالشكوى في حالة الإعتراض على قيمة فاتورة من خلال الموقع أيضاً.

ما هي الشركة السعودية للكهرباء؟

هي سعودية من مهامها إنتاج و نقل وتوزيع الكهرباء داخل أراضي المملكة العربية السعودية وتوفير جميع الخدمات التي تعود على المواطن بالفائدة، ولابد للمواطن الذي يريد أن يستفيد من خدمات شركة الكهرباء أن يكون لديه حساب في الموقع الإلكتروني التابع للشركة.

كيف الإستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة السعودية

يقوم المستعلم بالدخول على الرابط الخاص بالشركة السعودية للكهرباء ثم يقوم بإدخال رقم الحساب الخاص به والضغط على خانة تحقيق ليظهر له القيمة المطلوب سدادها

الخدمات التي تقدمها الشركة السعودية للكهرباء