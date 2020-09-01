التعليم السعودى يوصي الطلاب بتثبيت مايكروسوفت تيمز للعام الدراسى 2020م

صرحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية على أهمية تحميل مايكروسوفت تيمز “Microsoft Teams“على الأجهزة الذكية والحاسوب، ليتمكن الطلاب والطالبات من تسجيل الدخول على منصة مدرستى ومتابعة الحصص والدروس التعليمية.

فقد أكدت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية أنه تم تجهيز كل ما يخص العملية التعليمية، حتى يتمكن الطلاب والطالبات من تلقى الدروس التعليمية، فمايكروسوفت تيمز من ضمن الـ Office، فهو متوفر للأيفون على أبل ستور ومتوفر للأندرويد على جوجل بلاى،فأكدت وزارة التعليم على ضرورة تنزيل التطبيق على الهاتف، فهو أحد البرامج الهامة التىقدمتها لنا شركة مايكروسوفت ويُستخدم فى المدارس والشركات والجامعات.

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التسجيل فى مايكروسوفت تيمز”Microsoft Teams”

للتسجيل فى مايكروسوفت تيمز يتطلب الأمر الدخول إلى منصة مدررستى عبر توكلنا ويب للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور وبعد الحصول على البريد الإلكترونى الخاص بك، الذى تدخل به على منصة مدرستى ومايكروسوفت تيمز أيضًا، وبعد ثتبيت تطبيق مايكروسوفت تيمز على الهاتف يمكنك التسجيل بالبريد الإلكترونى وكلمة السر التى تم الحصول عليها من توكلنا ويب وإدخال الكود الخاص بك الذى تحصل عليه من المعلم للدخول على الفصول الافتراضية.

فهناك مجموعة من الخطوات ينبغى عليك اتباعها للدخول على ما يكروسوفت تيمز وهى:

الدخول على رابط مايكروسوفت تيمز “ Microsoft Teams”

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إذا كان التسجيل من جهاز شخصى ضع علامة ” صح “

نحتار تعديل البيانات.

نسخ كلمة السر واسم المستخدم ونضعه فى حساب الفصول الافتراضية ونقوم بتسجيل الدخول.

وقد أوصت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية على ضرورة تحديث بيانات نظام نور وذلك للحصول على معلومات دخول منصة مدرستى.