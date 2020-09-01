رابط أبشر للتعرف على شروط القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن…

أعلنت وكالة الداخلية للشؤون العسكرية رسميا عن فتحها لباب التسجيل والقبول في الأمن العام وذلك بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي حيث أوضحت الإدارة بأن عملية التقديم للرجال على رتبة جندي للذين أنهوا شهادة الثانوية العامة كما تم الكشف عن الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين يرغبون في التقدم وطريقة التسجيل والقبول وذلك عن طريق بوابه أبشر.

طريقة التسجيل للتقدم للقوات الخاصة بالأمن الدبلوماسي

أعلنت الإدارة العامة للموافقة الوكالة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتحها لباب التسجيل والقبول وذلك عن طريق الحصول على طلبات التقدم عبر شبكة الإنترنت وذلك عن طريق بوابة أبشر توظيف حيث يدخل الشخص الذى يرغب في التقديم إلى البوابة ويقوم بإضافة كافة البيانات المطلوبة كما أكدت الإدارة العامة علي أن عملية التقديم سوف تكون بداية من يوم الأحد ١١ /٠١ /١٤٤٢ هجريا وحتى يوم الخميس الموافق ١٦ /٠١ ١٤٤٢ هجريا.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للقوات الخاصة بالأمن الدبلوماسي