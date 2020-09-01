مدينة الملك عبد الله الاقتصادية توفر حلول تمويلية للاستفادة من العروض…

تعاقدت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مع أحد البنوك من خلال توقيع اتفاقية يتم بموجبها توفير مجموعة من الحلول التمويلية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للأشخاص الذين يبحثون عن طريقه للاستفادة من العروض السكنية بالمدينة سواء شراء أراضي سكنية في احياء المدينة الاقتصادية المختلفة أو الحصول على وحدات سكنية جاهزة وذلك طبقا للمعايير والشروط التمويلية المعتمدة لدي البنك.

حيث يأمل القائمين على مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في اسهام هذه الشراكة في التحسين والتطوير للسوق العقاري وذلك من خلال الحلول التمويلية العقارية لجميع ومختلف فئات وشرائح المجتمع الباحثين عن التملك في بيئة نوعيه مختلفة.

مدينه الملك عبدالله الاقتصادية تدعم الحلول السكنية المتنوعة

أوضح الأستاذ أحمد لنجاوي الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أن الشراكة الاقتصادية بين مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبين البنك تسعى من خلالها المدينة إلى البحث عن الحلول المستمرة التي تستهدف دعم الحلول السكنية المتنوعة والتي تتناسب مع كافة مستويات الدخول وتساير تطلعات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بالشكل الذي يزيد من معدل تملك المواطنين.

كما أضاف أن الاتفاقية التي تمت مع أحد البنوك سوف تتيح لملاك العقارات داخل المدينة العقارية الاستفادة من العديد من الحلول التمويلية التي تدعمها وزارة الإسكان مثل البناء الذاتي والرهن العقاري واكمال البناء والعديد من الحلول الأخرى التي توفر على المواطنين الوقت والمجهود.