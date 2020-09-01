شروط التقديم في حساب المواطن وخطوات الاعتراض على الدعم

يهدف برنامج حساب المواطن إلى تخفيف الضغوطات الواقعة على المواطنين وتطوير حياتهم للأفضل والتكلف بأي أضرار تحدث لهم نتيجة للتوسعات الاقتصادية ويرسل البرنامج رسائل للأشخاص المقدمين عليه حتى يتأكد من صحة حسابتهم الشخصية الخاصة بالمصارف كما أن التقديم عليه سهل جداً.

شروط هامة للتقديم في برنامج حساب المواطن

يجب ألا يكون عمر المقدم على البرنامج أقل من خمسة وثلاثون عاماً.

عدم الحصول على الدعم من أي برامج أخرى.

ألا يكون المقدم مسجلاً في قضايا جنائية من قبل ولا يكون في سجن أو دار إيواء.

أن يكون سعودي الجنسية ولم يغادر المملكة العربية السعودية منذ تسعون يوماً.

الفئات المستحقة لدعم البرنامج

الأشخاص الذين تبدأ رواتبهم من صفر ريال سعودي حتى 8699 ريال سعودي.

من رواتبهم 8700 ريال سعودي إلى 11999 ريال سعودي.

من رواتبهم 12000 ريال سعودي إلى 15299 ريال سعودي.

من رواتبهم 15300 إلى 20259 ريال سعودي.

من رواتبهم أكثر من 20000 ريال سعودي.

معلومات واجب توافرها عند التسجيل في البرنامج

معلومات عن مرتب الزوجة الشهرى إذا تواجد.

هوية المتقدم وكارت العائلة.

رقم حسابك في البنك بشرط أن يكون حسابك نشط.

معلومات عن عملك ومرتبك الشهرى.

توفير بطاقة خاصة بأحوال كل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص وذلك بشرط أن يكون راتبهم أكبر من عشرين ألف ريال سعودي.

كيف أقدم اعتراض على مبلغ الدعم المقدم من البرنامج.

يجب عليك الدخول من الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج.

سجل بياناتك الشخصية للوصول إلى حسابك الخاص في البرنامج.

قم بالضغط على الاعتراض على مبلغ الاستحقاق.

يتم رؤية الاعتراضات خلال مدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

إذا تم قبول الاعتراض الخاص بك يتم صرف مستحقاته بأثر رجعى.

ملحوظة هامة:

يجب عليك الاعتراض على المبلغ قبل أول خمسة أيام من إيداع الدفعة.