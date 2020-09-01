تردد قناة عين التعليمية “IEN TV” عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

مع بداية العام الدراسي الجديد لعام 2020م داخل المملكة العربية السعودية ،والإضطرار إلي تغير سير العملية التعليمية المُعتاد عليه والإعتماد على التعليم عن بُعد وذلك بسبب ما تواجه المملكة العربية والعالم بأجمعه من خطر فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، وهنا زاد البحث من قبل جميع الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية عن تردد قناة عين دروس الفضائية التعليمية من أجل متابعة كافة الدروس.

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ولقد أعلنت المملكة اعربية السعودية أنه سوف يتم تطبيق نظام التعليم عن بُعد لمدة سبعة أسابيع وهي السبع الأولي من العام الدراسي الجديد وبعد ذلك سوف يتم تقيم العملية وتحديد نسبة نجاحها ، ولقد انشأت وزارة التعليم السعودي منصة تعرف بأسم منصة مدرستي وفيها يتم التواصل المعلم مع الطلاب تواصل مباشر كما يقوم جميع الطلاب باداء النشيد الوطني وممارسة بعض من التمارين الرياضية الصباحية ، فهي منصة تمثل العالم الإفتراضي للواقع التعليمي.

تردد قناة عين دروس التعليمية “IEN TV”

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11564 27500 H أفقي 5/6 عرب سات 12497 27500 V عمودي 5/6

والجدير بالذكر ان قناة عين الفضائية قناة تعمل علي مدار 24 ساعة بجودة HD حيث النقاء في الصوت والصورة ، ولم تكتفي وزارة التعليم بذلك بل قامت بتأسيس قناة تابعة لقناة عين علي اليوتيوب حتي يتمكن الطالب من متابعة كافة الدروس في أي وقت دون الإرتباط بوقت معين.