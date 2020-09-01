أبشر توظيف تجيب علي أسئلة هامة للمستفيدين منها

قام المسؤولين على منصة أبشر توظيف بالإجابة على مجموعة من الاستفسارات والأسئلة الهامة التي كان يبحث عن اجابة لها المستفيدين من خدمات المنصة للحصول على خدماتهم المختلفة حيث أن أبشر تعد واحدة من المنصات الهامة التي توفر المملكة من خلالها طرق التسجيل في الوظائف المختلفة المتاحة لدي جميع قطاعات ووزارات المملكة المختلفة بحيث تسهل على المواطنين التعرف على شروط هذه الوظائف والتسجيل فيها والتعرف على المقبولين بشكل سهل.

أهم أسئلة المستفيدين من منصة أبشر توظيف

من أهم الأسئلة التي تم طرحها على منصة أبشر توظيف كانت خاصة برقم الهاتف القديم وطريقة استخدام رقم هاتف جديد على المنصة حيث تم الإجابة على هذا السؤال على أنه يجب دائما تحديث رقم الهاتف الجوال عن طريق زيارة أقرب جهاز للخدمة الذاتية من الشخص المستفيد ويمكن التعرف على أقرب جهاز من خلال النزول إلى أسفل صفحة أبشر واختيار مركز التسجيل والتفعيل.

كما أنه من الاستفسارات الهامة عن وجود رصيد مدفوعات لم يتم استخدامه فما هي طريقة استعادة هذه المدفوعات حيث أكد القائمين على المنصة أنه يمكن استعادة المدفوعات التي لم يتم استخدامها عن طريق حساب البنك المسدد عليه الكترونيا أو من خلال التواصل مع المركز الوطني من خلال رقم 199099.

التعرف على مواعيد انتهاء تأشيرة العاملين

من ناحية أخرى قامت المنصة بإعادة نشر طرق متابعة مواعيد انتهاء تأشيرات العمال وطرق التأكد من صلاحية التأشيرات وذلك عن طريق ما يلي: