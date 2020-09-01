بالصور خطوات تفعيل خاصية الاشعارات على تطبيق أبشر الخدمات الإلكترونية عبر الهواتف الجوالة

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قامت الجوازات بتوضيح الخطوات التي يمكن من خلالها تفعيل خاصية الإشعارات للخدمات الخاصة بها على تطبيق أبشر للخدمات الإلكترونية وذلك على أجهزة الهواتف الجوالة.
حيث أكدت الجوازات وذلك عبر حسابها على منصة تويتر أنه في البداية يجب أن يتم تسجيل الدخول على التطبيق ثم النقر على أيقونة معلوماتي وبعد ذلك يتم النقر على الخط الزمني حتى يتم تحديد التقويم سواء هجري أو ميلادي.
وبعد ذلك يتم النقر على الخدمة سواء مخالفات مرورية أو عمالة منزلية أو مركبات أو أنا والعائلة سوف تظهر عبارة أضف الى التقويم عن طريقها يتم تحديد تاريخ التقويم ثم يتم النقر على إضافة.
الخدمات التي تقدمها منصة أبشر توظيف
تقدم منصة أبشر توظيف عدد كبير من الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها المواطنين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الحصول على الخدمة مثل التسجيل في الوظائف المختلفة المتاحة لدي قطاعات الدولة إلى جانب التعرف على معلومات عن التأشيرات ومواعيد الانتهاء بالإضافة إلى ذلك يمكن التعرف على كل ما يخص المركبات من المخالفات المرورية وطرق تجديد الرخصة والأوراق المطلوبة وغيرها من الخدمات التي تمكنت من مساعدة المواطنين بشكل كبير على التوفير في الوقت والمجهود الذي كان يحتاجه المواطن للذهاب إلى مقر تنفيذ الخدمة.