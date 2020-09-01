تردد قناة عين التعليمية للتعليم عن بُعد بالسعودية على النايل سات وعرب سات

يبحث العديد من السعوديين فى مختلف المراحل التعليمية الآن عن التردد الجديد لقناة عين التعليمية، لمتابعة الدروس التعليمية ” التعليم عن بُعد “، وذلك بعد طلب وزارة التعليم بالسعودية ومناشدة الطلاب وأولياء أمورهم بضبط تردد قناة عين التعليمية، بهدف متابعة الطلاب للدروس التعليمية والاستفادة من المناهج التى تُعرض على الشاشة على مدار الساعة لكافة المراحل التعليمية.

تبث قناة عين التعليمية الدروس لكافة المراحل التعليمية عبر القمرين الصناعيين النايل سات وعرب سات وعبر اليوتيوب، ويحث الكثيرون على ضبط إشارة القناة، لمواصلة التعليم عن بُعد ومتابعة الحصص والدروس التعليمية.

تعتبر قناة عين أول قناة تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية، هدفها عرض الحصص والدروس التعليمية أول سبع أسابيع لمساعدة الطلاب فى ظل الظروف التى تمر بها المملكة العربية السعودية من جائحة فيروس كورونا المنتشر وبعدها سيتم تقييم العملية التعليمية

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تقدم قناة عين التعليمية دروسها التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية.

تردد قناة عين الفضائية عبر النايل سات 2020 م

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ النايل سات 11564 أفقى 27500 4/3

تردد قناة عين الفضائية عبر عرب سات2020 م

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ عرب سات 12437 أفقى 27500 4/3

طريقة ضبط قناة عين التعليمية على النايل سات وعرب سات

نشرت وزارة التعليم السعودية فيديو يعرض طريقة ضبط قناة عين الفضائية لمتابعة الدروس والحصص التعليمية على النايل سات وعرب سات وذلك من خلال القناة الرسمية لمنصة عين على اليوتيوب.