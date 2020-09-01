3 صعوبات تواجه أولياء الأمور خلال التعليم عن بعد

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وأشارت لـ «مكة» إلى أن قلة خبرة بعض أولياء الأمور في التعامل مع المواقع الالكترونية، وتحديدا منصة مدرستي يشكل أيضا عائقا في التعليم عن بعد، مضيفة أن الوزارة حاولت إيجاد حلول لهذه الصعوبات عن طريق بث الدورس الافتراضية عبر قنوات موقع عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحا، ويعاد طوال اليوم، أو عبر القناة على اليوتيوب.
وأبانت الدليهان بأن وزير التعليم عمم على جميع إدارات التعليم بالتعاون مع مؤسسة تكافل الخيرية لتوفير أجهزة لوحية للطلاب والطالبات المحتاجين حسب معايير الاستحقاق.
وحيال تقدير الفاقد التعليمي نتيجة للدراسة عن بعد، أوضحت أن طريقة التقييم لم تحددها الوزارة بعد، وهل هي حضورية أم تكتفي بالتقييم عن بعد، ومع هذه الأزمة وما تواجهه جميع دول العالم من صعوبات في تطبيق التعليم عن بعد لابد أن يكون هناك فاقد تعليمي، خاصة لطلاب الطفولة المبكرة ومن لديهم صعوبات تعلم حيث يحتاجون لربط التعليم بالجوانب التربوية والمهارية.
3 صعوبات تواجه أولياء الأمور:
- ضعف الاتصال بالانترنت
- ارتفاع أسعار الأجهرة الالكترونية
- قلة الخبرة في التعامل مع المواقع الالكترونية
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