لقاء مفتوح بجامعة القصيم مع الطلبة المستجدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة القصيم ممثلة بعمادة شؤون الطلاب لقاء مفتوحا مع الطلبة المستجدين -عبر الاتصال المرئي-، لتوضيح أنظمة الجامعة، وذلك ضمن برنامج «طموح للطلبة المستجدين» الذي يستمر 4 أيام. وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب أن المرحلة الجامعية مرحلة جديدة في التعليم للطلاب والطالبات. فيما أبرز عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فهد الأحمد آليات القبول في الجامعة التي تمر بعدد من المراحل، حيث استقبل هذا العام نحو 30 ألف طلب، وتم الفرز والتصفية وقبول نحو 14 ألف طالب وطالبة في عدد من التخصصات التي تزيد عن 124 تخصصا لمرحلة البكالوريوس.

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