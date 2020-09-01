«عززني» مبادرة تدعم طالبات المدينة المنورة نفسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة توجيه وإرشاد الطالبات مبادرة «عززني»، بهدف تقديم الدعم الإرشادي والنفسي للطالبات وأولياء الأمور - عن بعد - عبر الخدمات الاستشارية الالكترونية. وتعني المبادرة بتقديم نصائح وإرشادات توعوية من خلال لقاءات إرشادية ونشرات وفيديوهات للإرشاد وقت الأزمات، إضافة إلى التوعية بأهمية متابعة الدروس واستثمار الأوقات لتحقيق الأهداف التعليمية، ودور الأسرة في معالجة المشكلات السلوكية، وإدارة الوقت، وآلية التعامل مع طالبات بطء التعلم، إلى جانب منشورات لتعزيز التوعية بأهمية اتخاذ الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد covid 19.

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