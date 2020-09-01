تدريب 10 آلاف معلم ومعلمة على منصة مدرستي بالباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دربت إدارة تعليم منطقة الباحة 10 آلاف معلم ومعلمة في المنطقة على منصة مدرستي، حيث خضعوا للتدريب المكثف بهدف دعمهم، وتأهيلهم لإتقان التعامل مع المنصة، والتعريف بطرق استخدامها وتوظيفها بشكل فعال ومثمر، وتقديم النصح والإرشاد للتغلب على العقبات والصعوبات متى ما وجدت. وأكد مدير تعليم المنطقة، الدكتور عبدالخالق الزهراني، أن إدارته استثمرت الأسبوع الأول المخصص للتهيئة والتدريب على منصة مدرستي في تدريب المعلمين والمعلمات، في إطار مفهوم مجتمعات التعلم المهني بهدف دعمهم، وتأهيلهم لإتقان التعامل مع المنصة، والتعريف بطرق استخدامها وتوظيفها بشكل فعال ومثمر.

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