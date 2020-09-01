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أعلنت إكسترا عن إمكانية أن يقوم العميل الآن باستبدال جواله القديم بأحد الجوالات التالية "Galaxy Note20 أو 20 Ultra 5G"، إضافة إلى الحصول على استرجاع نقدي فوري بقيمة 500 ريال (مع قيمة الجوال القديم).
وأوضحت إكسترا أن العرض يشمل أيضاً الحصول على خدمتي نقل البيانات من الجوال القديم للجديد والمسح الآمن للبيانات الشخصية من الجوال القديم، وذلك مجاناً.
وللاستفادة من هذا العرض يقوم العميل بزيارة قسم الصيانة في أي من معارض "إكسترا"حول المملكة لتقييم جواله واستبداله بالجوال الجديد في الحال والحصول على هذا العرض.
ويكمن التعرف على الشروط والأحكام الخاصة بهذا العرض من خلال الرابط التالي:
https://www.extra.com/ar-sa/Note20tradein
كما يمكن التعرف على المزيد حول جوالات سامسونج الجديدة من خلال الرابط التالي:
https://www.extra.com/ar-sa/samsung-galaxy-note-20-series/c/8084إكسترا جوالات سامسونج
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 06:07 PM
الخطوات بسيطة.. زيارة قسم الصيانة في أي من معارضها حول المملكة
أعلنت إكسترا عن إمكانية أن يقوم العميل الآن باستبدال جواله القديم بأحد الجوالات التالية "Galaxy Note20 أو 20 Ultra 5G"، إضافة إلى الحصول على استرجاع نقدي فوري بقيمة 500 ريال (مع قيمة الجوال القديم).
وأوضحت إكسترا أن العرض يشمل أيضاً الحصول على خدمتي نقل البيانات من الجوال القديم للجديد والمسح الآمن للبيانات الشخصية من الجوال القديم، وذلك مجاناً.
وللاستفادة من هذا العرض يقوم العميل بزيارة قسم الصيانة في أي من معارض "إكسترا"حول المملكة لتقييم جواله واستبداله بالجوال الجديد في الحال والحصول على هذا العرض.
ويكمن التعرف على الشروط والأحكام الخاصة بهذا العرض من خلال الرابط التالي:
https://www.extra.com/ar-sa/Note20tradein
كما يمكن التعرف على المزيد حول جوالات سامسونج الجديدة من خلال الرابط التالي:
https://www.extra.com/ar-sa/samsung-galaxy-note-20-series/c/8084
، من إكسترا.. استبدل بجوالك القديم أحدث جوالات سامسونج الجديدة ،
المصدر : الخليج 365
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