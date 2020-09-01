محمد بن مسعود - الدمام - 4 حالات وفاة ترفع الإجمالي إلى 6298 شخصاً سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 300 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة جديدة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 296.149 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6298 حالة وفاة.باكستان فيروس كورونا الجديد باكستان تسجل 300 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-01 سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 300 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة جديدة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 296.149 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6298 حالة وفاة. Advertisements 01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 05:52 PM 4 حالات وفاة ترفع الإجمالي إلى 6298 شخصاً 4 حالات وفاة ترفع الإجمالي إلى 6298 شخصاً سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 300 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة جديدة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 296.149 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6298 حالة وفاة. ، باكستان تسجل 300 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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