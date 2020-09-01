محمد بن مسعود - الدمام - لخدمة أندية المنطقة ورياضييها وجه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الثلاثاء، بإضافة 4 ملاعب رديفة بكامل خدماتها في مدينة الملك فيصل الرياضية بمنطقة جازان. وقالت وزارة الرياضة عبر حسابها في "تويتر": إن "توجيه الفيصل بإضافة الملاعب، يأتي لخدمة أندية المنطقة ورياضييها". وكان وزير الرياضة قد وصل منطقة جازان أمس؛ حيث التقى رفقة نائب أمير المنطقة بعددٍ من شبابها وشاباتها، قبل أن يعقد اجتماعًا برؤساء الأندية الرياضية بالمنطقة؛ حيث اطلع على التقارير والبرامج الخاصة بها. وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 05:56 PM Advertisements لخدمة أندية المنطقة ورياضييها وزير الرياضة يوجه بإضافة 4 ملاعب في مدينة جازان الرياضية وزير الرياضة يوجه بإضافة 4 ملاعب في مدينة جازان الرياضية وجه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الثلاثاء، بإضافة 4 ملاعب رديفة بكامل خدماتها في مدينة الملك فيصل الرياضية بمنطقة جازان. وقالت وزارة الرياضة عبر حسابها في "تويتر": إن "توجيه الفيصل بإضافة الملاعب، يأتي لخدمة أندية المنطقة ورياضييها". وكان وزير الرياضة قد وصل منطقة جازان أمس؛ حيث التقى رفقة نائب أمير المنطقة بعددٍ من شبابها وشاباتها، قبل أن يعقد اجتماعًا برؤساء الأندية الرياضية بالمنطقة؛ حيث اطلع على التقارير والبرامج الخاصة بها. الكلمات المفتاحية

، وزير الرياضة يوجه بإضافة 4 ملاعب في مدينة جازان الرياضية ،

المصدر : الخليج 365

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