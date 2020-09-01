- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
وجه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الثلاثاء، بإضافة 4 ملاعب رديفة بكامل خدماتها في مدينة الملك فيصل الرياضية بمنطقة جازان.
وقالت وزارة الرياضة عبر حسابها في "تويتر": إن "توجيه الفيصل بإضافة الملاعب، يأتي لخدمة أندية المنطقة ورياضييها".
وكان وزير الرياضة قد وصل منطقة جازان أمس؛ حيث التقى رفقة نائب أمير المنطقة بعددٍ من شبابها وشاباتها، قبل أن يعقد اجتماعًا برؤساء الأندية الرياضية بالمنطقة؛ حيث اطلع على التقارير والبرامج الخاصة بها.
وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 05:56 PM
لخدمة أندية المنطقة ورياضييهاوزير الرياضة يوجه بإضافة 4 ملاعب في مدينة جازان الرياضية
وجه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الثلاثاء، بإضافة 4 ملاعب رديفة بكامل خدماتها في مدينة الملك فيصل الرياضية بمنطقة جازان.
وقالت وزارة الرياضة عبر حسابها في "تويتر": إن "توجيه الفيصل بإضافة الملاعب، يأتي لخدمة أندية المنطقة ورياضييها".
وكان وزير الرياضة قد وصل منطقة جازان أمس؛ حيث التقى رفقة نائب أمير المنطقة بعددٍ من شبابها وشاباتها، قبل أن يعقد اجتماعًا برؤساء الأندية الرياضية بالمنطقة؛ حيث اطلع على التقارير والبرامج الخاصة بها.
، وزير الرياضة يوجه بإضافة 4 ملاعب في مدينة جازان الرياضية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يوجه بإضافة 4 ملاعب في مدينة جازان الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.