شكرا لقرائتكم خبر عن 140 ألف مراجع للمراكز الصحية المناوبة بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

قدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة خدماتها العلاجية والتشخيصية والتأهيلية لـ 139,718 مراجعاً لعام 1441هـ .

وحددت صحة حفر الباطن عمل مراكز الرعاية الأولية لتقديم الخدمات الصحية للحالات المرضية العاجلة ، التي لا تستوجب الذهاب للمستشفى وسهولة وصولهم لخدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية طوال أيام الأسبوع في ثلاثة مراكز صحية مناوبة والتي تعمل على مدار 24 ساعة تشمل مراكز : شرق الباطن ، النزهة ، الرقعي ، إضافة إلى أربعة مراكز صحية تعمل من الأحد إلى الخميس بواقع 16 ساعة تشمل مركز صحي الذيبية ، والصفيري ، وشرق المحمدية ، مركز صحي العزيزية(أ) .

كما خصصت صحة حفر الباطن للحالات التي تعاني أعراض الأمراض التنفسية، والمصاحبة بارتفاع درجة الحرارة، من خلال عيادات تطمن في مركز صحي أبو موسى الأشعري ومركز صحي الأمير سلطان بن محمد ومستشفى حفر الباطن المركزي ومستشفى القيصومة من الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر صباحاً.