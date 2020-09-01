شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يشهد تسليم وحدة سكنية لإحدى الأسر المحتاجة والان نبدء بالتفاصيل

شهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، تسليم إحدى الأسر المحتاجة في المنطقة وحدة سكنية وذلك بعد دراسة حالتهم والتوجيه بمعالجة حال مقرهم السكني. وتم تسليمهم الوحدة السكنية بعقد "انتفاع" المدرج ضمن برنامج الإسكان التنموي الذي يهدف لتوفير وحدات سكنية بحق الإنتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمسجلين في بوابة الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير عسير يشهد تسليم وحدة سكنية لإحدى الأسر المحتاجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.