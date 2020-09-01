أمير عسير يشهد تسليم وحدة سكنية لإحدى الأسر المحتاجة 

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وتم تسليمهم الوحدة السكنية بعقد "انتفاع" المدرج ضمن برنامج الإسكان التنموي الذي يهدف لتوفير وحدات سكنية بحق الإنتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمسجلين في بوابة الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة.
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