شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: لن يفر من العدالة أي فاسد مهما كان منصبه ومكانته والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن المملكة قائمة على محاربة الفساد ومكافحة جذوره.

وأكد الرئيس العام لشؤون الحرمين، بأن المملكة دولة مباركة قامت على إرساء أسس قيم العدل والنزاهة والشفافية ولا مجال لكل فاسد أن يعبث بمكتسبات البلاد والاعتداء على مقدراتها فساداً وإفساداً دون وجه حق.

وبين "السديس" أن حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- تكافح الفساد وتحاربه وتنبذه، وأنه لن يفر من العدالة أي فاسد مهما كان منصبه ومكانته، فدولتنا تنطلق في قراراتها وأحكامها من أسس الشريعة الإسلامية الغراء.

ودعا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود-حفظهما الله- بدوام الصحة والعافية، وأن يمن على بلاد الحرمين الشريفين بدوام الأمن والأمان والاستقرار.