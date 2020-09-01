شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عصابة " شرائح الاتصال المزورة " بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة الشرقية القبض على 3 أشخاص جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين. وصرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على (مواطن ومقيمين اثنين من الجنسية المصرية ، جميعهم في العقد الرابع من العمر)، جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين ، حيث ضُبط بحوزتهم (420) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات المحلية ، و (26) جهاز جوال و (7) أجهزة قارئ للبصمة و (1672) بطاقة إعادة الشحن ومبلغ (77,851) ريالاً ، وقد تم إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط عصابة " شرائح الاتصال المزورة " بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.