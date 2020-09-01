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المرور يضبط سائق صهريج بترول قاد بسرعة جنونية في بيشة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المرور السعودي أنه تم القبض على سائق صهريج بترول كان يسير بسرعة جنونية متجاوزًا شاحنتين على طريق بيشة.
وأوضح المرور السعودي أنه تمت إحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وكان مقطع فيديو متداول أظهر سائق المركبة وهو يقود بسرعة كبيرة معرضًا حياته وحياة غيره من مستخدمي الطريق للخطر.
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