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ضبط 3 أشخاص حولوا مسكنهم وكرًا لبيع شرائح الاتصال المخالفة بالشرقية
بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبحوزتهم 77,851 ريالًا
متابعات الخليج 365 - واس
ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على 3 أشخاص جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة في شرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين.
وصرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على (مواطن ومقيمين اثنين من الجنسية المصرية ، جميعهم في العقد الرابع من العمر)، جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين ، حيث ضُبط بحوزتهم (420) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات المحلية ، و (26) جهاز جوال و (7) أجهزة قارئ للبصمة و (1672) بطاقة إعادة الشحن ومبلغ (77,851) ريالاً ، وقد تم إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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