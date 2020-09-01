تناول ملعقة واحدة من هذه الأشياء الخمسة تساعدك في فقدان الوزن

2020-09-01

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى حبوب الحمية والأدوية والأنظمة الغذائية الخطيرة لعلاج السمنة وفقدان الوزن وهو ما يمكن أن يكون له تداعيات صحية خطيرة، وفي المقابل، هناك مكونات بسيطة نسبيًا يمكنك من خلالها دعم عملية خسارة الوزن الطبيعية لجسمك أثناء اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

1- خل التفاح:

يُعرف خل التفاح باستخداماته العديدة، وهناك الكثير من الأدلة التي تدعم استخدامه في الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن، وفي ثقافات شمال إفريقيا، يتم تناول ملعقة كبيرة منه يوميًا للمساعدة في خطط التنحيف.

2- العسل:

يُعد تناول العسل الخام بطريقة معتدلة مفيدًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم والكوليسترول لمرضى السكري، وهو يساعد الجهاز الهضمي على العمل بشكل جيد بفضل الإنزيمات المتواجدة فيه، وهو أمر مهم للغاية عندما تحاول إنقاص الوزن.

خذ ملعقة من العسل قبل النوم؛ حيث يساعد على تحسين النوم، وهو أمر مهم أيضًا للحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي.

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3- الزنجبيل:

ثبت أن الزنجبيل مفيد لإدارة السمنة، ويمكن استخدامه في روتينك اليومي لفقدان الوزن، مثل الطهي به أو تناوله كمشروب أو إضافته إلى الشاي.

4- الكركم:

إذا كنت تعاني أثناء خسارة الوزن من الالتهاب واحتباس الماء، فيمكن أن يساعد الكركم في ذلك، حيث يشتهر بخصائصه المضادة للالتهابات، كما يساعد أيضًا على تحفيز عملية التمثيل الغذائي.

5- عصير الليمون:

يُعد عصير الليمون علاج شعبي شائع لفقدان الوزن، وتُظهر العديد من الدراسات أنه عند تناوله يعمل كعامل مضاد للسمنة، وهو يساعد على قمع الشهية، ويمكن تناوله دون سكر في نظامك الغذائي أو إضافته إلى مياه الشرب يوميًا للحفاظ على رطوبة جسدك.

يمكن أن تكون خسارة الوزن رحلة صعبة، لكنها تستحق الجهد المبذول، وشمل الأطعمة الأخرى المفيدة لفقدان الوزن البروتينات والأسماك ودقيق الشوفان وثمرة الأفوكادو وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.





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