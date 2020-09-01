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تأجيل رحلات قطار الحرمين السريع حتى إشعار آخر
بالتزامن مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن قطار الحرمين السريع تأجيل تشغيل الرحلات حتى إشعار آخر بالتزامن مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على قطاع النقل في العالم والمملكة.
رفع الطاقة الاستيعابية في قطار الحرمين السريع
وقال قطار الحرمين في بيان له إشارة إلى البيان الصادر عن إدارة مشروع قطار الحرمين السريع بتاريخ 31 مايو 2020م، والمتضمن تاريخ عودة التشغيل الذي سيكون في شهر سبتمبر، مع استغلال هذه الفترة لاستكمال الأعمال المتعلقة برفع الطاقة الاستيعابية والتي تسير -ولله الحمد- حسب المخطط له.
استمرار الظروف الاستثنائية
وتابع البيان : وبالنظر إلى استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها أنشطة النقل عالميًا بسبب فيروس كورونا المستجد-COVID 19، وحرصًا على سلامة المسافرين؛ فإن تشغيل رحلات قطار الحرمين سوف يؤجل حتى إشعار آخر، مع استمرار تقييم الوضع الوقائي الحالي بشكل دوري، والإعلان عن المستجدات عبر القنوات الرسمية الخاصة بقطار الحرمين السريع.
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