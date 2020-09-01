، الدوري الأوروبي.. قرعة سهلة لـ"توتنهام" و"ميلان" في الدور التمهيدي الثالث ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أوقعت قرعة الدور التمهيدي الثالث لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم التي أجريت اليوم، فريقي توتنهام الإنجليزي وميلان الإيطالي في مواجهتين سهلتين.
ويحل توتنهام ضيفاً على أحد مضيفيه بوتوساني الروماني أو شكينديجا المقدوني الشمالي في الدور الثالث، المقرر في 24 سبتمبر الحالي، لكن شريطة أن ينجح في تخطي الدور التمهيدي الثاني حيث سيواجه مضيفه لوكوموتيف بلوفديف البلغاري في 17 الحالي.
في المقابل، سيلعب ميلان على أرضه في الدور الثالث مع أحد ضيفيه بودو غليمت النروجي أو زالجيريس فيلنيوس الليتواني، وذلك في حال تخطيه مضيفه شامروك روفرز الأيرلندي في الدور التمهيدي الثاني.
وتقام منافسات الأدوار التمهيدية بنظام الإقصاء المباشر وليس ذهاباً وإياباً وبأبواب موصدة، وذلك بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، علماً بأن الفرق المتأهلة عن الدور التمهيدي الثالث ستخوض الملحق المؤهل لدور المجموعات.
وبدورها تخوض فرق أيندهوفن الهولندي وسلتيك الأسكتلندي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي وغلطة سراي وبشيكتاش التركيان اختبارات سهلة في طريقها إلى الملحق.
وينتظر أيندهوفن، الفائز من مواجهات نومي كالجو الأستوني ومورا السلوفيني وأبهوس الدنماركي، وسلتيك الفائز من مواجهة ريغا اللاتفي وتري فيوري من سان مارينو، وسبورتينغ لشبونة الفائز من فايكينغ النروجي وأبردين الأسكتلندي، وبشيكتاش المتأهل عن مواجهة بوراتش بانيا لوكا البوسني وريو آفي البرتغالي.
ويلعب غلطة سراي مع مضيفه نيفتشي الأذربيجاني في الدور الثاني، على أن يلاقي، في حال تأهله، أحد ضيفيه رينوفا المقدوني الشمالي أو هايدوك سبليت الكرواتي.
ويحل رينجرز الأسكتلندي ضيفاً على لينكولن من جبل طارق في الدور الثاني، وفي حال تأهله سيحل ضيفاً على الفائز من مواجهة بروغريس اللوكسمبورغي وفيليم تيلبورغ الهولندي.الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي.. قرعة سهلة لـ"توتنهام" و"ميلان" في الدور التمهيدي الثالثصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-01
أوقعت قرعة الدور التمهيدي الثالث لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم التي أجريت اليوم، فريقي توتنهام الإنجليزي وميلان الإيطالي في مواجهتين سهلتين.
ويحل توتنهام ضيفاً على أحد مضيفيه بوتوساني الروماني أو شكينديجا المقدوني الشمالي في الدور الثالث، المقرر في 24 سبتمبر الحالي، لكن شريطة أن ينجح في تخطي الدور التمهيدي الثاني حيث سيواجه مضيفه لوكوموتيف بلوفديف البلغاري في 17 الحالي.
في المقابل، سيلعب ميلان على أرضه في الدور الثالث مع أحد ضيفيه بودو غليمت النروجي أو زالجيريس فيلنيوس الليتواني، وذلك في حال تخطيه مضيفه شامروك روفرز الأيرلندي في الدور التمهيدي الثاني.
وتقام منافسات الأدوار التمهيدية بنظام الإقصاء المباشر وليس ذهاباً وإياباً وبأبواب موصدة، وذلك بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، علماً بأن الفرق المتأهلة عن الدور التمهيدي الثالث ستخوض الملحق المؤهل لدور المجموعات.
وبدورها تخوض فرق أيندهوفن الهولندي وسلتيك الأسكتلندي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي وغلطة سراي وبشيكتاش التركيان اختبارات سهلة في طريقها إلى الملحق.
وينتظر أيندهوفن، الفائز من مواجهات نومي كالجو الأستوني ومورا السلوفيني وأبهوس الدنماركي، وسلتيك الفائز من مواجهة ريغا اللاتفي وتري فيوري من سان مارينو، وسبورتينغ لشبونة الفائز من فايكينغ النروجي وأبردين الأسكتلندي، وبشيكتاش المتأهل عن مواجهة بوراتش بانيا لوكا البوسني وريو آفي البرتغالي.
ويلعب غلطة سراي مع مضيفه نيفتشي الأذربيجاني في الدور الثاني، على أن يلاقي، في حال تأهله، أحد ضيفيه رينوفا المقدوني الشمالي أو هايدوك سبليت الكرواتي.
ويحل رينجرز الأسكتلندي ضيفاً على لينكولن من جبل طارق في الدور الثاني، وفي حال تأهله سيحل ضيفاً على الفائز من مواجهة بروغريس اللوكسمبورغي وفيليم تيلبورغ الهولندي.
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
05:42 PM
الأدوار تقام بنظام الإقصاء المباشر وبدون جمهور
أوقعت قرعة الدور التمهيدي الثالث لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم التي أجريت اليوم، فريقي توتنهام الإنجليزي وميلان الإيطالي في مواجهتين سهلتين.
ويحل توتنهام ضيفاً على أحد مضيفيه بوتوساني الروماني أو شكينديجا المقدوني الشمالي في الدور الثالث، المقرر في 24 سبتمبر الحالي، لكن شريطة أن ينجح في تخطي الدور التمهيدي الثاني حيث سيواجه مضيفه لوكوموتيف بلوفديف البلغاري في 17 الحالي.
في المقابل، سيلعب ميلان على أرضه في الدور الثالث مع أحد ضيفيه بودو غليمت النروجي أو زالجيريس فيلنيوس الليتواني، وذلك في حال تخطيه مضيفه شامروك روفرز الأيرلندي في الدور التمهيدي الثاني.
وتقام منافسات الأدوار التمهيدية بنظام الإقصاء المباشر وليس ذهاباً وإياباً وبأبواب موصدة، وذلك بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، علماً بأن الفرق المتأهلة عن الدور التمهيدي الثالث ستخوض الملحق المؤهل لدور المجموعات.
وبدورها تخوض فرق أيندهوفن الهولندي وسلتيك الأسكتلندي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي وغلطة سراي وبشيكتاش التركيان اختبارات سهلة في طريقها إلى الملحق.
وينتظر أيندهوفن، الفائز من مواجهات نومي كالجو الأستوني ومورا السلوفيني وأبهوس الدنماركي، وسلتيك الفائز من مواجهة ريغا اللاتفي وتري فيوري من سان مارينو، وسبورتينغ لشبونة الفائز من فايكينغ النروجي وأبردين الأسكتلندي، وبشيكتاش المتأهل عن مواجهة بوراتش بانيا لوكا البوسني وريو آفي البرتغالي.
ويلعب غلطة سراي مع مضيفه نيفتشي الأذربيجاني في الدور الثاني، على أن يلاقي، في حال تأهله، أحد ضيفيه رينوفا المقدوني الشمالي أو هايدوك سبليت الكرواتي.
ويحل رينجرز الأسكتلندي ضيفاً على لينكولن من جبل طارق في الدور الثاني، وفي حال تأهله سيحل ضيفاً على الفائز من مواجهة بروغريس اللوكسمبورغي وفيليم تيلبورغ الهولندي.
، الدوري الأوروبي.. قرعة سهلة لـ"توتنهام" و"ميلان" في الدور التمهيدي الثالث ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الأوروبي.. قرعة سهلة لـ"توتنهام" و"ميلان" في الدور التمهيدي الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.